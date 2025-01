Vier Fahrscheinprüfer hatten demnach den Mann am Neujahrsabend in der U-Bahnlinie 1 kontrolliert. Da dieser keine Fahrkarte hatte, stiegen die Mitarbeiter mit ihm am nächsten U-Bahnhof an der Stadtgrenze zu Nürnberg aus. Laut Polizei reagierte der Mann aggressiv und bedrohte die vier Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrsbetriebe verbal.