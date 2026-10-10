Mühlhausen (dpa/th) - Ein 20-Jähriger ist in Mühlhausen verletzt und ausgeraubt worden. Zwei Unbekannte griffen den Mann am Freitagnachmittag am Busbahnhof an, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen ihn und drängten ihn zu einer öffentlichen Toilette. Einer der Angreifer trat dem 20-Jährigen unter anderem gegen den Kopf, während der andere das Geschehen filmte. Der Mann händigte den beiden Bargeld und weitere Gegenstände aus. Laut Polizei wurde er leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten.