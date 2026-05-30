Coburg (dpa/lby) - Im Streit um einen Fahrschein hat ein Fahrgast in einem Bus im oberfränkischen Coburg einen Bus-Mitarbeiter angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war es in einem Linienbus zunächst zu einem Streit um ein ungültiges Busticket gekommen. Dabei soll der 42 Jahre alte Fahrgast den Mitarbeiter beleidigt und ihn anschließend mit der Faust gegen das linke Ohr geschlagen haben. Der 58-Jährige erlitt einen blutenden Riss an der Ohrmuschel, habe aber eine medizinische Behandlung vor Ort nicht in Anspruch genommen.