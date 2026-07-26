Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat den Angriff auf Passanten am Rande des CSD in Berlin als augenscheinliche "Terrortat" bezeichnet. "Wieder hat ein feiger und menschenverachtender Anschlag friedlich feiernde Menschen getroffen - diejenigen, die für unsere freie und offene Gesellschaft stehen", schrieb der CDU-Politiker auf X. "Meine Gedanken sind bei den Opfern der augenscheinlichen Terrortat auf dem CSD Berlin und ihren Angehörigen."