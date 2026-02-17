Angriff auf Weltbestzeit: Dänischer Triathlon-Star Høgenhaug startet in Roth

Roth (dpa/lby) - Der dänische Triathlon-Star Kristian Høgenhaug wird in diesem Jahr erstmals an der Challenge Roth teilnehmen. Der 34 Jahre alte Langdistanz‑Profi gab seine Zusage für das Traditionsevent am 5. Juli. "Dieses Rennen stand schon immer auf meiner Wunschliste. Ich erwarte eine Atmosphäre, wie ich sie noch bei keinem anderen Rennen erlebt habe, und bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird", erklärte er.