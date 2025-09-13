Angriff auf Trump-Unterstützer: Wer ist der Todesschütze im Fall Charlie Kirk?

Orem - Wer ist Tyler Robinson, der mutmaßliche Schütze, der den ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk mit nur einem Schuss aus über 100 Metern Entfernung getötet haben soll? Während Ermittler nach einem Motiv suchen, zeichnen neue Details ein vielschichtiges Bild des 22-Jährigen. Er wuchs laut US-Medien in einem republikanischen Elternhaus auf, kam von klein auf mit Waffen in Kontakt und soll nun einen der bekanntesten konservativen Meinungsführer, der vor allem junge Fans hatte, getötet haben. Auf der Munition, die Ermittler neben der Tatwaffe fanden, waren antifaschistische Botschaften eingraviert.