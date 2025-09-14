Angriff auf Trump-Unterstützer: Wer ist der Todesschütze im Fall Charlie Kirk?

Orem - Wer ist Tyler Robinson, der mutmaßliche Schütze, der den ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk mit nur einem Schuss aus über 100 Metern Entfernung getötet haben soll? Bei der Suche nach dem Motiv stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Neue Details werfen Licht auf einen jungen Mann, der nur schwer einzuordnen ist: Der 22-Jährige wuchs laut US-Medien in einem republikanischen Elternhaus auf, hatte früh Kontakt zu Waffen - und soll ausgerechnet einen bei jungen Leuten beliebten konservativen Meinungsführer getötet haben. Auf der Munition, die Ermittler neben der Tatwaffe fanden, waren unter anderem antifaschistische Botschaften eingraviert.