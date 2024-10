Angriff auf Rüstungsfirma: Türkei fliegt nach Anschlag Angriffe in Syrien und im Irak

Der Politikanalyst Sinan Ülgen sieht im Zusammenhang mit einer möglichen Annäherung zwei Zeichen, die hinter dem Anschlag stecken könnten, sollte es eine Verbindung zur PKK geben. "Es könnte ein Anschlag gewesen sein, der nicht im Einklang mit den Kommando-Strukturen der PKK geschehen ist, etwa ein unabhängiger Arm radikaler Teile, die den Prozess torpedieren wollen", so Ülgen. Oder es sei eine Nachricht der PKK an die türkische Regierung, dass man direkter auf die aktuelle Führung der PKK zugehen müsse und der Weg über Öcalan, der seit 1999 inhaftiert ist, nicht ausreiche.

Hinter dem Annäherungsversuch der Ultranationalisten steckt Ülgen zufolge innenpolitisches Kalkül: Erdogan könne laut Verfassung kein weiteres Mal kandidieren, es sei denn, das Parlament beantrage Neuwahlen oder man ändere die Verfassung. Für beides fehlten aber Mehrheiten, weshalb man auf der Suche nach neuen Partnern sei, etwa der prokurdischen Partei Dem.

In der Türkei haben in der Vergangenheit sowohl der IS, die linksextremistische Revolutionäre Volksbefreiungsfront DHKP-C als auch die PKK schwere Anschläge verübt, auch in Ankara.