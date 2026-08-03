Angriff auf Rettungskräfte: Mann greift in Sömmerda Rettungskräfte und Klinikpersonal an

Sömmerda (dpa/th) - Ein 28-Jähriger hat in Sömmerda Rettungskräfte und Personal einer Klinik angegriffen. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, war der Mann wegen Alkohol- und Drogenkonsums zunächst zur Behandlung in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht worden. Dort sei die Situation eskaliert. Der polizeibekannte Mann habe einen Krankenpfleger und einen Rettungssanitäter mit Faustschlägen und Tritten attackiert und verletzt. Zudem habe er zwei Ärzte und andere Anwesende bedroht.