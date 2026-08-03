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  6. Mann greift in Sömmerda Rettungskräfte und Klinikpersonal an

Angriff auf Rettungskräfte Mann greift in Sömmerda Rettungskräfte und Klinikpersonal an

Ein betrunkener und unter Drogen stehender Mann rastet in einer Klinik in Sömmerda aus. Er verletzt einen Rettungssanitäter und einen Krankenpfleger mit Faustschlägen und Tritten.

Angriff auf Rettungskräfte: Mann greift in Sömmerda Rettungskräfte und Klinikpersonal an
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Ein junger Mann hat in Sömmerda einen Rettungssanitäter und einen Krankenpfleger attackiert und verletzt.(Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Sömmerda (dpa/th) - Ein 28-Jähriger hat in Sömmerda Rettungskräfte und Personal einer Klinik angegriffen. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, war der Mann wegen Alkohol- und Drogenkonsums zunächst zur Behandlung in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht worden. Dort sei die Situation eskaliert. Der polizeibekannte Mann habe einen Krankenpfleger und einen Rettungssanitäter mit Faustschlägen und Tritten attackiert und verletzt. Zudem habe er zwei Ärzte und andere Anwesende bedroht. 

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Laut Polizeibericht verließ er danach das Krankenhaus. Wenig später konnten Beamte ihn auf dem Marktplatz aufgreifen. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille, ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Mit polizeilicher Begleitung wurde der 28-Jährige anschließend in ein anderes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Bedrohung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend.