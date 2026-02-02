Angriff auf Rettungsdienst: 14-Jähriger blendet Sanitäter im Einsatz mit Laserpointer

Schweinfurt (dpa/lby) - Mit einem Laserpointer soll ein 14-Jähriger den Fahrer eines Krankentransports im Einsatz geblendet haben. Der Rettungssanitäter war mit einem Patienten in dem Transporter auf dem Weg in die Notaufnahme, er behielt trotz der gefährlichen Störaktion die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde durch das rote Licht des Laserpointers jedoch leicht verletzt.