Ein Rettungssanitäter ist mit seinem Patienten auf dem Weg in die Notaufnahme. Während der Fahrt wird er von einem roten Licht geblendet. Die Polizei ermittelt.

Angriff auf Rettungsdienst: 14-Jähriger blendet Sanitäter im Einsatz mit Laserpointer
Der Rettungssanitäter behielt die Kontrolle über den Wagen. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Mit einem Laserpointer soll ein 14-Jähriger den Fahrer eines Krankentransports im Einsatz geblendet haben. Der Rettungssanitäter war mit einem Patienten in dem Transporter auf dem Weg in die Notaufnahme, er behielt trotz der gefährlichen Störaktion die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde durch das rote Licht des Laserpointers jedoch leicht verletzt.

Die Polizei nahm einen 14-jährigen Verdächtigen fest. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Staatsanwaltschaft und das Jugendamt wurden nach Polizeiangaben informiert.