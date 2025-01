Scharfe Kritik nach Scholz-Vorwürfen

Er wisse daher nicht, was die bayerischen Behörden in dem Fall hätten anders machen können oder sollen, sagte Herrmann im Ausschuss. Deshalb sei er "etwas überrascht", dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "aus meiner Sicht in freier Erfindung" den bayerischen Behörden nach der Tat von Aschaffenburg Versäumnisse vorgeworfen habe. Bisher habe die Bundesregierung keine andere Version der Ereignisse im Asylverfahren des Afghanen präsentiert als er.