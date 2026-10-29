Dresden (dpa/sn) - Nach einer gewaltsamen Attacke auf sieben Menschen bei einem Oktoberfest in einem Dresdner Stadtteil sind acht Tatverdächtige ermittelt worden. Den 29 bis 61 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, ihre Opfer getreten und geschlagen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zudem wird geprüft, ob ein Verdacht des schweren Landfriedensbruchs besteht.