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Angriff auf Jugendliche Attacke auf Oktoberfest in Dresden: Tatverdächtige ermittelt

Eine Gruppe wird nicht auf ein Oktoberfest gelassen. Als sie abzieht, wird sie attackiert. Mehrere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu den mutmaßlichen Tätern.

Angriff auf Jugendliche: Attacke auf Oktoberfest in Dresden: Tatverdächtige ermittelt
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Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs dauern an. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - Nach einer gewaltsamen Attacke auf sieben Menschen bei einem Oktoberfest in einem Dresdner Stadtteil sind acht Tatverdächtige ermittelt worden. Den 29 bis 61 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, ihre Opfer getreten und geschlagen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zudem wird geprüft, ob ein Verdacht des schweren Landfriedensbruchs besteht. 

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Bei dem Übergriff waren sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie ein Erwachsener zum Teil schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger erlitt Frakturen der Augen- und Kieferhöhle.

Die Gruppe hatte Anfang Oktober nach Polizeiangaben das Fest besuchen wollen, wurde jedoch vom Sicherheitsdienst abgewiesen. Beim Verlassen des Ortes wurde sie von einer anderen Gruppe verfolgt, die auf sie einschlug und eintrat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs dauern an.