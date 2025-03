Angriff auf Israels Konsulat: Ermittler: Täter versuchte mehrfach, Waffen zu kaufen

Einen Tag vor der Tat am 5. September 2024 erwarb der 18-Jährige den Angaben zufolge in Österreich ein Repetiergewehr aus dem Jahr 1936, das aus ehemaligen Schweizer Armee-Beständen stammt. Bei der Tat war die Waffe zudem mit einem Bajonett versehen. Vor seiner Fahrt nach München holte der 18-Jährige die Waffe demnach aus einem Versteck im Wald in der Nähe seines Wohnortes.