Bei dem Vorfall am Dienstag seien neun Schafe tot aufgefunden worden. Weitere Tiere seien so stark verletzt gewesen, dass sie später getötet werden mussten, sagte der Sprecher weiter. Eine endgültige Zahl stehe erst in den nächsten Tagen fest, da noch nicht alle Tiere gefunden worden seien. Die Herde sei durch ein 90 Zentimeter hohes Netzgeflecht geschützt gewesen. Optimal sei ein Zaun von mindestens 120 Zentimetern.