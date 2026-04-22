Angriff auf Flüchtlingsheim: Anschlag auf Flüchtlingsheim - Angeklagte schweigen

Erfurt (dpa/th) - Zum Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht Erfurt wegen des Anschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in Gehren haben alle Angeklagten zu den Vorwürfen geschwiegen. Es gebe umfangreiches Videomaterial von der Tat, das die Angeklagten schwer belastet, sagte der Vorsitzende Richter der zuständigen Kammer, Holger Pröbstel. Die sechs Männer sollten sich deshalb gut mit ihren Verteidigern beraten, ob sie nicht doch Angaben zur Sache machen und was sie dabei sagen wollten. "Das einzig Vernünftige in unseren Augen ist, mit uns zu reden", sagte Pröbstel.