Angriff auf Flüchtlingsheim: Anschlag auf Flüchtlingsheim - Angeklagte schweigen

Zum Prozessauftakt wurden mehrere Videos aus der Tatnacht gezeigt. Auf ihnen ist unter anderem zu sehen, wie mehrere Männer in einem Auto vor ein Haus fahren und dabei rassistische Parolen rufen. Ein Video, das die Angreifer offenbar selbst gedreht haben, dokumentiert, wie zwei Männer aus diesem Auto aussteigen. Einer der Männer wirft mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, der andere wirft einen Augenblick später Feuerwerk hinterher. Anschließend rennen die beiden Männer wieder zu dem Auto zurück, das sofort losfährt. Die Kamera, die dieses Video gedreht hat, wird dann so geschwenkt, dass sie die Explosion des Feuerwerks im Inneren des Hauses filmt.