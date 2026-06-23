Erfurt (dpa/th) - Im Prozess um Messerstiche auf seine Ex-Partnerin hat die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Ursprünglich war der Mann vor dem Landgericht Erfurt wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Oberstaatsanwalt Rainer Kästner-Hengst argumentierte nun, dieser Vorwurf sei nach Ende der Beweisaufnahme nicht haltbar. Denn es müsse davon ausgegangen werden, dass der 33-Jährige letztlich freiwillig davon abgelassen habe, die Tat zu vollenden und die Frau zu töten.