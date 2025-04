Königsbrunn (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger soll in Königsbrunn bei Augsburg versucht haben, einen 41 Jahre alten Mann zu töten. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtete. Der Jugendliche soll den Mann bereits am Samstag am frühen Morgen auf der Straße mit einem Messer angegriffen haben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.