Angriff auf den Iran: Wirtschaft fürchtet höhere Energiepreise und Lieferstörungen

Je länger der Krieg dauert, desto schädlicher für die deutsche Wirtschaft

Wie groß die Auswirkungen auf die deutsche Wirtshaft letztlich sein werden, hängt nach Einschätzung des Basler Prognos-Instituts hauptsächlöich von der Dauer des Kriegs ab. "Wenn in der nächsten Woche da wieder alles offen ist, dann wird sich das wahrscheinlich sehr schnell entspannen", sagte Prognos-Energiefachmann Sven Kreidelmeyer bei der vbw-Pressekonferenz. "Aber wenn das natürlich jetzt über Wochen anhält, dann wird es kritisch." Der Ökonom sieht zwar nicht die Versorgung Deutschlands mit Öl und Gas und Gefahr, geht aber ebenfalls von einem je nach Dauer des Kriegs starken Preiseffekt aus.