Angriff auf den Iran: Wirtschaft fürchtet höhere Energiepreise und Lieferstörungen

München (dpa/lby) - Der Angriff der USA und Israels auf den Iran wird nach Einschätzung der bayerischen Wirtschaft Folgeschäden für die heimischen Unternehmen nach sich ziehen. Neben einem Anstieg der Öl-, Benzin- und Gaspreise könnte der Krieg erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten von Asien nach Europa haben. Das sagte Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw). "Was generell an Auswirkungen auf uns ganz übel sein wird, ist die logistische Frage." Die Golfstaaten seien Umschlagplätze für den Warenverkehr.