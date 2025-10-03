Angriff an Jom Kippur Anschlag auf Synagoge löst Debatte über Antisemitismus aus

London/Manchester - Der Terroranschlag auf eine Synagoge in Manchester mit zwei Toten und mehreren Verletzten hat die Debatte über die Sicherheit von Juden in Europa erneut angefacht. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer zeigte sich am Abend besorgt. "Wir müssen es klar benennen, es ist ein Hass, der wieder aufflammt, und Großbritannien muss ihn erneut besiegen", sagte der Labour-Politiker nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra in London in einer Ansprache. Einige israelische Politiker äußerten Kritik an London.