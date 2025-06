Angreiferin war auffällig Polizei erschießt Messerstecherin in München

München - Ein Frau greift mitten in München mehrere Menschen mit dem Messer an - die Polizei schießt, die Frau stirbt. Nach dem Vorfall an der Theresienwiese in München laufen die Ermittlungen weiter. Laut Polizei war die Frau schon kurz zuvor auffällig geworden. Sie hatte demnach in einem Lebensmittelgeschäft randaliert, musste von herbeigerufenen Beamten gefesselt und aufs Revier gebracht werden. Nur etwa eine halbe Stunde nach ihrer Entlassung kam es zu den Vorfällen an der Theresienwiese.