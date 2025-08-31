Angreifer in Klinik gebracht: Mann greift Passant und Polizei an – Beamter dienstunfähig

München (dpa/lby) - Ein Randalierer soll in München einen Passanten angegriffen und bei seiner Festnahme Polizisten verletzt haben. Der 39-Jährige leistete Polizeiangaben zufolge Widerstand, trat gegen die Einsatzkräfte und verletzte dabei vier Beamte, von denen einer dienstunfähig wurde. Zuvor soll der Mann einen 38-Jährigen körperlich angegangen, bedroht, beleidigt und dessen T-Shirt zerrissen haben. Laut Polizei verhielt sich der 39-Jährige auffällig: Er habe fortlaufend zusammenhanglose Dinge gerufen und sich nicht beruhigen lassen.