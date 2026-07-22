Coswig (dpa/sn) - Nach mutmaßlichen Schüssen vor einem Imbiss in Coswig bei Dresden ermittelt die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge habe sich ein 35-Jähriger im Außenbereich eines Imbisses aufgehalten, als sich ein Unbekannter näherte, teilte die Polizei mit. Dieser soll eine Waffe gezogen und in Richtung des Imbissbesuchers geschossen haben. Der Mann blieb unverletzt, nur sein Handy wurde beschädigt. Der Angreifer floh laut Polizei in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt.