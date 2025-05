Geputzt, poliert, geschmückt stehen die ersten Fahrzeuge schon vor 10 Uhr auf der Wiese neben den Sportanlagen in Hinternah. Die Sonne brennt schon sommerlich heiß als Platzmeister David Knoll, Chef der Schrauber- und Schlepperfreunde Hennebergisches Land, die ankommenden Fahrzeuge einweist. Der Verein, der zum 16. Mal das Anglühen organisiert, hat sich Verbündete suchen müssen. „Von den einstigen Enthusiasten sind nicht mehr viele übrig geblieben, die meisten sind zu alt“, sagt er, „können die Arbeit nicht mehr stemmen, die da dranhängt.“ Ohne Partner wäre die Veranstaltung den Bach herunter gegangen. „Seit zwei Jahren machen wir das nun mit dem Feuerwehrverein Hinternah zusammen und künftig auch unter diesem Dach. „Wir integrieren die Schrauberfreunde in unseren Verein“, erklärt Lars Tarutt, der Hinternaher Feuerwehrvereinsvorsitzende. Beiden liegt viel daran, dass die Tradition fortgeführt wird, die jährlich hunderte Besucher anzieht. „Und wir machen künftig alles gemeinsam, auch den Weihnachtsmarkt in Hinternah. Wir wollen was für unser Dorf tun“, sagt Lars Tarut.