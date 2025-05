Am 1. Mai steigt traditionell am Pfarrteich das alljährliche Anglerfest. Und auf diesen Höhepunkt im Dorfleben warten auch diesmal die Ortsbürger und Gäste – vor allem deshalb, weil es frisch geräucherte Forelle und Makrele, aber auch leckeren Backfisch als kulinarische Köstlichkeiten gibt. Nach etwa zwei Stunden sind die Räucherfische weggefuttert. Bratwürste und Brätel hingegen gibt es in ausreichender Menge. Das Angeln mit der „Hungerpeitsche“ und die Bootsfahrt über den Teich sind Highlights für die Kinder. Frank Schrickel am transportablen Bootssteg sorgt umsichtig für das sichere Ein- und Aussteigen in die betagten Ruderboote. Erzählstoff fürs große Publikum unter den Zeltdächern auf den Bierbänken gibt es genug. Dafür sorgen im Dorf noch immer Biber und Wolf, der meist stockende Straßenbau und manch anderes Landgeflüster.