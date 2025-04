Einer langen Tradition folgend laden die Petrijünger vom Angelsportverein Rohr alljährlich Ende April interessierte Hobbykollegen aus dem Umland zum so genannten Anangeln an ihrer Teichanlage „Edelaue“ ein. Am Sonntag, 27. April, ist es wieder soweit. Wer Frühaufsteher und im Besitz eines gültigen Fischereischeins ist, sollte spätestens um 7.30 Uhr an dem in unmittelbarer Nähe des Radwegs Rohr-Schwarza gelegenem Vereinsgewässer der Rohrer Angler erscheinen, um sich einen guten Angelplatz am Teichufer zu sichern. Mit etwas Glück lassen sich Aal, Barsch, Karpfen, Schleie, Rotfeder und Plötze mit den angebotenen Ködern überlisten (Hecht und Zander haben noch Schonzeit). Das Anangeln endet um 11 Uhr. Eine weitere von den Rohrer Anglern initiierte Veranstaltungen in der Edelaue ist das Fischerfest am Wochenende 14./15. Juni. Im Mittelpunkt des Auftaktabends am Samstag ab 18 Uhr steht ein Auftritt der „Zeltstoff Liveband“. An Groß und Klein wendet sich der zweite Festtag (von 10 Uhr bis 16 Uhr) mit Blasmusik, dem Genuss von verschiedenen Fischspezialitäten vom Grill, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Bratwurst, Bier und Kinderangeln für die jüngsten Besucher.