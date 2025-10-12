Angestellte verletzt: Diebstahl in Zella-Mehlis eskaliert

Als eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen ansprach und aufforderte, ihr ins Büro zu folgen, versuchte dieser zu fliehen. Drei Beschäftigte des Marktes wollten den Mann aufhalten. Dabei stieß der 37-Jährige zwei Angestellte zur Seite und entriss sich dem Griff einer Mitarbeiterin, die hierbei leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß mit dem Diebesgut.