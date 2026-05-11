Wenn es im Sozialausschuss um die finanzielle Unterstützung der Stadt für Selbsthilfegruppen, Vereine und Verbände sowie Beiräte aus dem sozialen Bereich geht, dann gibt es fast immer Diskussionen. Früher waren diese eher von Fragen geprägt, wieso die eine oder andere Gruppe unterstützt wird, heute sind andere Fragen von Interesse. Nämlich warum bewilligte Mittel nicht abgerufen wurden und wie man trotz fehlenden Haushalts das Geld zu den Ehrenamtlichen bekommen kann.