Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Kiew wird dabei von westlichen Staaten, allen voran Deutschland und Großbritannien, unterstützt. Die britische Regierung hatte stets erklärt, sich nicht von ihrer Unterstützung für die Ukraine abbringen zu lassen - auch nicht durch die russischen Drohungen. Großbritannien ist auch mit Soldaten in der Ukraine präsent, die offiziell als Berater tätig sind. Erst am Mittwoch bestätigte London den Tod eines britischen Offiziers bei einem Verkehrsunfall, der sich fern der Front ereignet haben soll.