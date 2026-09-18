Moskau - Aus Verärgerung über die Waffenlieferungen Großbritanniens an die Ukraine hat das russische Außenministerium in Moskau die Vertreterin des Londoner Botschafters einbestellt. Ihr sei ein "entschiedener Protest" wegen verstärkter britischer Lieferungen von Drohnen und anderen Waffensystemen an die Ukraine ausgesprochen worden, teilte das Ministerium in Moskau mit. London sei darauf hingewiesen worden, dass die "stark konfrontative Linie" auf eine Verlängerung und Eskalation des Konfliktes abziele. Die Aussicht auf eine politische Lösung rücke so in weite Ferne.