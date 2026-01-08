Wer einen weiten Arbeitsweg und die Möglichkeit dazu hat, wird bei Extrem-Wetter im Homeoffice arbeiten. Genau das wird am Freitag wohl vermehrt genutzt werden, denn die Prognosen der Meteorologen sind eindeutig: Auch die Mitte Deutschlands soll vom Winter mit Schnee und Eis und glatten Straßen heimgesucht werden. Doch was in vielen Unternehmen und Verwaltungen für den Beschäftigten im Einzelfall rasch entschieden werden kann, gilt nicht in Schulen und für jeden einzelnen Schüler. Hier ist die Lage komplizierter, allerdings nicht ohne Lösungsmöglichkeit. Das Heft des Handelns liegt laut Thüringer Schulgesetz ganz klar bei den jeweiligen Schulleitern. Und im Falle der staatlichen Gymnasien in Meiningen, Kaltensundheim und Schmalkalden handeln diese abgestimmt und besonnen.