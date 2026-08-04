Angesagter Sommerdrink Wie die Biernation zur Aperölchenrepublik wurde

"Welches alkoholische Kaltgetränk trinken Sie an einem heißen Sommertag gerne?", lautete die Frage 2014. Auf der Beliebtheitsskala landete daraufhin der Hugo ganz vorn - Prosecco, Holunderblüten-Sirup, Minze, Mineralwasser.

Mit Abstand folgten Caipirinha, Piña Colada, Sex on the Beach, Gin Tonic, Mojito, Cuba Libre. Der Aperol Spritz erreichte damals nur Platz drei.

Ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland trinkt gerne Aperol Spritz

Und wie ist das heute? Gut ein Drittel der Erwachsenen sagt im Sommer 2026, gerne Aperol Spritz zu trinken. Auffällig: Bei Frauen sind es 37 Prozent, bei Männern nur 30 Prozent.

17 Prozent der Frauen sagen sogar, den Drink "zu allen Jahreszeiten" gerne zu konsumieren, 20 Prozent finden ihn "nur in warmen Jahreszeiten" richtig gut.

Marketing-Strategen der Campari Group haben herausgefunden, dass viele Fans des Drinks vom Bier, das in Deutschland immer unbeliebter wird (wenn auch auf hohem Niveau), zum Aperol Spritz hinübergleiten.

Der Drink hat einen echten Buzz, der nicht enden zu wollen scheint, und gilt schon lange nicht mehr nur als Aperitif, sondern als Getränk zu vielen Gelegenheiten.

"Ausnahmslos Aperol Spritz"

Ein treuer Fan ist auch Soap-Star Ania Niedieck ("Alles was zählt"): "Wenn ich mir abseits von Wasser oder Softdrinks ein alkoholisches Getränk bestelle, dann gibt es für mich keine Experimente: Ich nehme da ausnahmslos Aperol Spritz."

Sie trinke ansonsten "fast überhaupt keinen Alkohol", schlicht und ergreifend, weil ihr die ganzen anderen Sachen alle überhaupt nicht schmeckten, sagt die 42-Jährige. Sie möge keinen Weißwein, rühre keinen Champagner an und auch klassische Longdrinks seien nicht ihr Ding.

"Bier trinke ich im Grunde nur ein einziges Mal im ganzen Jahr, und zwar aus reinem Pflichtbewusstsein an Karneval", sagt die Schauspielerin in Köln. "Ich habe jahrelang gar keinen Alkohol angerührt, bis ich vor drei Jahren das erste Mal einen Aperol probiert habe und mir dachte: "Mensch, das ist ja mal richtig lecker!" Seitdem trinke ich wirklich nichts anderes mehr."