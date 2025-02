Ein Blick auf die politische Landkarte am Tag nach der Wahl genügt, um zu wissen, was los ist im Osten: Zwischen Kap Arkona und den Gleichbergen im Hildburghäuser Unterland dominiert die Farbe Blau. In fast allen Wahlkreisen ist die AfD stärkste Partei. Vor lauter Kraft kann sie kaum laufen. Abgesehen von einem kleinen Lila-Fleck der Linkspartei im Leipziger Süden. Und einem schwarzen Fleck bei Potsdam, wo die CDU hauchdünn vor der AfD gewann. Und abgesehen von Berlin – doch da tickten die Uhren bekanntlich schon zu DDR-Zeiten anders.