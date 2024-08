Das sieht gut aus: Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche waren gekommen, um am vergangenen Samstagvormittag das Angebot der Merkerser Petrijünger zu einem „Schnupperangeln“ wahrzunehmen. Wolfgang Heinzel und Michael Vogel sind im Verein für die Betreuung des Nachwuchses zuständig und hatten alle Hände voll zu tun: Das erforderliche Zubehör und vor allem die Angel und ihre Bestandteile sind erst mal kennenzulernen. Was es für Köder gibt und wie man sie am Haken befestigt, ist eine kleine Wissenschaft für sich. Für das Auswerfen braucht man ausreichend Platz. Und dann sind Geduld und Ruhe angesagt, was mancher Angler am meisten an seinem Hobby schätzt. Die beiden Jugendwarte waren zu recht stolz, schließlich gehört nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Dominik Schulz von den 40 Mitgliedern ein Viertel zum Nachwuchsbereich, und weitere Verstärkung ist willkommen.