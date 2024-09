Angelkarte spezial: Gute Noten für Thüringer Touristen-Angelschein

Wichtig zu wissen ist dabei, dass der Besitz eines Fischereischeines allein nicht zum Angeln berechtigt. Für jedes Gewässer muss zudem ein Erlaubnisschein vom Eigentümer des Gewässers eingeholt werden. So steht es also jedem Eigentümer frei, ob er Inhaber von Vierteljahresscheinen zulässt. Auch was die Fangmethoden angeht, sind geprüfte Fischer im Vorteil: Mit dem Vierteljahresschein dürfe nur mit einer Angel auf Friedfische geangelt werden, erläuterte Pleikies. Wer also Forellen oder Raubfische erbeuten oder - je nach den geltenden Regeln am Gewässer - auch mit mehreren Angeln ans Wasser will, muss die Prüfung ablegen.