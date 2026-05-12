Angekündigte Proteste: Katja Riemann spricht Kampagnenclip gegen AfD-Parteitag

Erfurt (dpa/th) - Mit einem Kampagnenvideo unter dem Titel "Make it Count" mobilisiert das antifaschistische Aktionsbündnis "widersetzen" zu Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag Anfang Juli in Erfurt. In dem diese Woche unter anderem auf Instagram veröffentlichten Clip unterstützen zahlreiche Künstlerinnen, Künstler und Influencer die angekündigten Blockadeaktionen. Dazu zählen etwa die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek, die Musikjournalistin Matilda Jelitto, die Musiker Baran Kok, Faravaz und Vavunettha, die Autorin Olivia Wenzel, die Rapperin OG LU, die Breakdancerin Jilou sowie die Influencer Gynäkollege und frmdkrpr.