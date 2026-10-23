Angeklagter rief Polizei: Prozessbeginn nach tödlichen Messerstichen in Babenhausen

Nach Angaben des Gerichts verband die beiden Männer eine Freundschaft mit Konflikten. Demnach war der Angeklagte am 12. Februar um die Mittagszeit mit dem späteren Opfer in dessen Auto unterwegs. Als der 27-Jährige sein Fahrzeug abstellen wollte, soll der Ältere den Jüngeren mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben. Er ist nun wegen Mordes angeklagt.