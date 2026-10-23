 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Prozessbeginn nach tödlichen Messerstichen in Babenhausen

Angeklagter rief Polizei Prozessbeginn nach tödlichen Messerstichen in Babenhausen

Im Februar stirbt ein Mann in Babenhausen nach einer Messer-Attacke. Jetzt muss sich ein 37-Jähriger vor Gericht verantworten.

Angeklagter rief Polizei: Prozessbeginn nach tödlichen Messerstichen in Babenhausen
1
Der Mann muss sich vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

Darmstadt (dpa/lhe) - Weil er einen Mann in Babenhausen ermordet haben soll, muss sich ein 37-Jähriger ab diesem Freitag (09.00 Uhr) vor dem Darmstädter Landgericht verantworten.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach Angaben des Gerichts verband die beiden Männer eine Freundschaft mit Konflikten. Demnach war der Angeklagte am 12. Februar um die Mittagszeit mit dem späteren Opfer in dessen Auto unterwegs. Als der 27-Jährige sein Fahrzeug abstellen wollte, soll der Ältere den Jüngeren mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben. Er ist nun wegen Mordes angeklagt.

Laut dem Polizeipräsidium Südhessen hatte der deutsche Tatverdächtige selbst die Polizei verständigt und war widerstandslos festgenommen worden. Der 27-Jährige starb einen Tag später in einer Klinik. Für das Landgerichtsverfahren sind vorerst fünf Verhandlungstage bis zum 18. Dezember angesetzt.