Erst haben sie Betonplatten und Eisenstangen von Autobahnbrücken geworfen und sich dann als Retter aufgespielt. Es sei den zwei Männern um den großen Auftritt gegangen, begründete das Lüneburger Landgericht hohe Gefängnisstrafen für das befreundete Duo. Ein 23 Jahre alter Mann aus Itzehoe in Schleswig-Holstein muss wegen versuchten Mordes in sieben Fällen zwölf Jahre in Haft, ein 32-Jähriger aus einem Ort bei Meiningen wegen sechs Fällen elf Jahre. Auch das Merkmal der Heimtücke sei erfüllt, urteilte das Schwurgericht.