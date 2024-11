Angeklagte bestreiten Vorwürfe Tod eines Deutschen auf Mallorca - Mordprozess beginnt

Mann war zuvor am Ballermann unterwegs

Der Todesfall stellte Ermittler lange vor ein Rätsel: Der Mann war an jenem Abend mit einem Freund auf der Feiermeile Ballermann in Palma unterwegs gewesen, beide hatten sich dann aber im Getümmel aus den Augen verloren. Die Ermittler gingen anfangs davon aus, dass sich der Deutsche nach der Partynacht im betrunkenen Zustand selbst auf die Autobahn verirrte. Ermittlungen ergaben aber, dass die Strecke in der Zeit für einen Fußgänger zu weit gewesen sei.