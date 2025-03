Die Pläne versprechen dem Quartier rings um den Bahnhof eine großartige Zukunft, denn die Kommune möchte das Areal am Bahnhof und in der Lindenallee aufwerten. Vor dem Bahnhofsgebäude soll ein neuer Verkehrsknoten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entstehen, an dem sich künftig die Bushaltestellen befinden. Außerdem ist angedacht, auf dem Gelände der bisherigen Haltestellen einen Einkaufsmarkt und Parkplätze zu errichten. Die Pläne für das Projekt werden im Moment erarbeitet. In das Areal will die Stadt Meiningen selbst investieren.