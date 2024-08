Mit der Gründung des Jugendwerkes der AWO in Suhl wurde ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft getan. Initiator war neben dem AWO-Vorstandsvorsitzenden Heinz Backhaus vor allem Niklas Gromeleit, der sich intensiv bemüht, junge und motivierte Leute in die Arbeit des Verbandes einzubinden. Das ist mit Blick auf die Altersstruktur in Suhl und besonders in der AWO Suhl auch nötig.