Eltern kennen das. Da ist man mit dem Nachwuchs unterwegs und dann kommt, was kommen muss. Die Windel ist voll. Und Zeit, das Kind zu stillen, wäre jetzt eigentlich auch. Aber da sind noch zwei, drei Wege zu erledigen. Da ist es gut, eine ruhige Ecke in der Nähe zu wissen, in der es alles gibt, was es für einen Windel-Wechsel braucht. Mit solchen Ecken stattet sich die Stadt Suhl immer besser aus. In der Stadtbücherei zum Beispiel, bei der AOK Plus, im Familienbildungszentrum und jetzt auch im Waffenmuseum sowie im Suhler Buchhaus.