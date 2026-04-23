Am Vortag der Eröffnung des Familienzentrum Suhl wurde das Schild am Gebäude angebracht. Für das neue Team ein wichtiger Moment: „Jetzt ist das Schild da, jetzt sind wir richtig von außen sichtbar“, sagt Anna Töpfer. Sie ist die neue Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Kinderschutz und Frühe Hilfen – eine Stelle, die in der Vergangenheit beim Jugendamt lag, nun aber gemeinsam mit den Aufgaben des Familienzentrums an die Thepra als Träger übertragen wurde. Als pädagogische Mitarbeiterin im Familienzentrum arbeitet Christiane Hertwig-Heine, ab Mai wird noch Bettina Röber als Koordinatorin ihre Arbeit aufnehmen. Dann wird das Team vorerst komplett sein.