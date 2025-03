Die Annahmestellen für Grünschnitt hat der Landkreis Schmalkalden-Meiningen neu geordnet. Viele fielen dem Sparkonzept zum Opfer. Derzeit gibt es noch viele provisorische Lösungen. Deshalb informierte Bürgermeister Fabian Giesder am Donnerstag separat über die Grünschnitt-Annahmestellen in der Stadt und ihren Ortsteilen. In Meiningen wird es demnach noch vier sogenannte Grünschnitt-Plätze geben.