Oft trauriger Hintergrund

Dabei habe die ehrenamtliche Vormundschaft oft einen traurigen Hintergrund, heißt es weiter, zum Beispiel, wenn Eltern gestorben sind und nun Verwandte für das Kind sorgen – Großeltern, Onkel, Tante oder Geschwister. Sie unterstützen die Kinder nicht nur dadurch, dass sie sie bei sich aufnehmen, sondern sie übernehmen auch die komplette elterliche Sorge. Das heißt, sie kümmern sich um die Kindergarten-, Schul- oder Ausbildungsangelegenheiten, verwalten das Erbe oder schlagen dieses aus, beantragen Sozialleistungen, Kindergeld, Halb- oder Vollwaisenrente, sind für die Gesundheitssorge und viele andere Aufgaben zuständig. Aber vor allem geben sie ihnen Halt, diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten. „Dabei haben sie selber einen nahen Verwandten verloren und können diesen eigenen Schmerz meist nur verdrängen, um für die Kinder da zu sein. Es ist für sie selbstverständlich und sie leisten diesen Kraftakt einfach nebenbei, ohne dass dies Beachtung findet. Ihr Einsatz für die Kinder ist daher nicht hoch genug anzuerkennen“, erläutert eine Mitarbeiterin des Jugendamtes.