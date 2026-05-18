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  6. Wichtiges Ehrenamt: Vormund

Angebot im Landkreis Sonneberg Wichtiges Ehrenamt: Vormund

Das Jugendamt im Landkreis Sonneberg möchte am 26. Mai Menschen zusammenbringen, die als ehrenamtlicher Vormund für ein Kind tätig sind und solche, die es werden möchten.

Angebot im Landkreis Sonneberg: Wichtiges Ehrenamt: Vormund
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Wenn Kinder ihre Eltern verlieren, fühlen sie sich oft von der ganzen Welt verlassen. Ein Vormund kann helfen, nicht nur bürokratische Anforderungen zu meistern, sondern auch Geborgenheit und familiären Anschluss zu geben. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Ein kaum beachtetes, aber so wichtiges Engagement für die Zukunft vieler Kinder und Jugendlicher rückt der Landkreis Sonneberg jetzt in den Mittelpunkt: Die ehrenamtliche Vormundschaft. Dazu sind Interessierte zu einem ersten Treffen am 26. Mai, ab 15.30 Uhr, ins Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Köppelsdorfer Kinderwelt“ in Sonneberg eingeladen. Dabei soll es vor allem um den Gedankenaustausch gehen zwischen bestellten ehrenamtlichen Vormündern und solchen, die es werden möchten. Eingeladen sind deshalb bereits Aktive, darunter oftmals Großeltern oder andere Verwandte, ihre Mündel – also zum Beispiel die Enkelkinder – und eben Neugierige, die sich vorstellen können, künftig ein solch wichtiges Ehrenamt zu übernehmen.

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Koordinierungsstelle seit drei Jahren

Seit rund drei Jahren gibt es die Koordinierungs- und Beratungsstelle Vormundschaft (KBV) im Jugendamt des Landkreises Sonneberg, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Aufgabe der KBV sei es, ehrenamtliche Vormünder zu gewinnen, zu beraten, zu schulen und bei verschiedenen Problemen und Fragen zu unterstützen. „Die Vormundschaft für ein Kind wird vom Familiengericht immer dann übertragen, wenn die Eltern die elterliche Sorge für ihre Kinder nicht mehr ausüben können oder dürfen. Dabei kann die Vormundschaft auf Personen, das Jugendamt, einen Vormundschaftsverein oder einen Berufsvormund übertragen werden. In vielen Fällen wird das Jugendamt zum Amtsvormund bestellt. Für einige Kinder und Jugendliche wurden aber auch im Landkreis Sonneberg bereits ehrenamtliche Personen zum Vormund bestellt. Aktuell wird die Vormundschaft für 18 Kinder und Jugendliche von 24 ehrenamtlichen Vormündern geführt.“

Oft trauriger Hintergrund

Dabei habe die ehrenamtliche Vormundschaft oft einen traurigen Hintergrund, heißt es weiter, zum Beispiel, wenn Eltern gestorben sind und nun Verwandte für das Kind sorgen – Großeltern, Onkel, Tante oder Geschwister. Sie unterstützen die Kinder nicht nur dadurch, dass sie sie bei sich aufnehmen, sondern sie übernehmen auch die komplette elterliche Sorge. Das heißt, sie kümmern sich um die Kindergarten-, Schul- oder Ausbildungsangelegenheiten, verwalten das Erbe oder schlagen dieses aus, beantragen Sozialleistungen, Kindergeld, Halb- oder Vollwaisenrente, sind für die Gesundheitssorge und viele andere Aufgaben zuständig. Aber vor allem geben sie ihnen Halt, diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten. „Dabei haben sie selber einen nahen Verwandten verloren und können diesen eigenen Schmerz meist nur verdrängen, um für die Kinder da zu sein. Es ist für sie selbstverständlich und sie leisten diesen Kraftakt einfach nebenbei, ohne dass dies Beachtung findet. Ihr Einsatz für die Kinder ist daher nicht hoch genug anzuerkennen“, erläutert eine Mitarbeiterin des Jugendamtes.

Verantwortung für bislang Fremde

Die KBV konnte in den letzten Jahren bereits 15 ehrenamtliche Vormünder gewinnen. Vor allem Pflegepersonen, die das Kind bereits bei sich aufgenommen und damit ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Kind aufgebaut haben, wurden dabei zum Vormund oder Ergänzungspfleger bestellt. Ganz besonders sei der Einsatz von Personen hervorzuheben, die die Vormundschaft für Minderjährige übernehmen, die sie vorher nicht kannten. Dies sind Mitmenschen, die sich dazu bereit erklären, Verantwortung für dieses Kind zu übernehmen, es in ihr eigenes Leben zu integrieren und sich dabei über das im Gesetz als notwendig erachtete Maß hinaus zu engagieren und das Kind zu einem Teil ihrer eigenen Familie zu machen.

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Der Landkreis sei immer auf der Suche nach weiteren Personen, die sich ehrenamtlich als Vormund engagieren und ein Kind oder einen Jugendlichen auf seinem Lebensweg begleiten und mit Rat und Tat unterstützen möchten, heißt es weiter. Es sei eine besondere Verantwortung und Bereicherung für die Minderjährigen zugleich. Für diesen Balance-Akt steht die Koordinierungs- und Beratungsstelle Vormundschaft mit Schulungen, Beratungen und Gesprächen gern zur Seite. Auch soll über regelmäßige Treffen die Möglichkeit zum Gespräch mit anderen ehrenamtlichen Vormündern angeboten werden. Ein erster Austausch für ehrenamtliche Vormünder ist nun für Ende Mai anberaumt.

Treffen am 26. Mai, ab 15.30 Uhr, Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Köppelsdorfer Kinderwelt“, Köppelsdorfer Straße 205 in Sonneberg. Um Anmeldung wird gebeten, per Telefon in der KBV, (0 36 75) 87 14 63 oder per E-Mail KBV@lkson.de.

www.kreis-sonneberg.de/landkreis/jugend/ehrenamtliche-vormuender-gesucht/