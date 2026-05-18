Ein kaum beachtetes, aber so wichtiges Engagement für die Zukunft vieler Kinder und Jugendlicher rückt der Landkreis Sonneberg jetzt in den Mittelpunkt: Die ehrenamtliche Vormundschaft. Dazu sind Interessierte zu einem ersten Treffen am 26. Mai, ab 15.30 Uhr, ins Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Köppelsdorfer Kinderwelt“ in Sonneberg eingeladen. Dabei soll es vor allem um den Gedankenaustausch gehen zwischen bestellten ehrenamtlichen Vormündern und solchen, die es werden möchten. Eingeladen sind deshalb bereits Aktive, darunter oftmals Großeltern oder andere Verwandte, ihre Mündel – also zum Beispiel die Enkelkinder – und eben Neugierige, die sich vorstellen können, künftig ein solch wichtiges Ehrenamt zu übernehmen.