Axel Wirth (vorne rechts) ist ein ausgewiesener Kenner Meiningens, der sein Wissen über die Stadt gern an Touristen weitergibt. Nun bietet der frühere Museumsmitarbeiter Interessierten eine etwa zweistündige Entdeckertour per Rad zu spannenden Orten in Meiningen an. Zu den Stationen zählen unter anderem Schloss Elisabethenburg und der Marstall, die Schiller-Eiche in der Schillerstraße, der Pulverrasen sowie das Gelände des ehemaligen Schlachthofs. Auch die katholische Kirche und der Standort der früheren Synagoge stehen auf dem Programm, ebenso der Töpfemarkt und das ehemalige Gettohaus für Juden aus der NS-Zeit. Zudem werden der Parkfriedhof, das Krankenhausgelände, das Dampflokwerk und der Englische Garten angesteuert.