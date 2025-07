Seit gut anderthalb Jahren fährt in Breitungen ein Bürgerbus. Am Steuer sitzen ehrenamtliche Fahrer, zusteigen können Personen, die sonst keine Möglichkeiten haben, mit dem privaten Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, „insbesondere Senioren und Menschen mit Einschränkungen“. So steht es auf dem Flugblatt, das die Gemeinde Breitungen zum Start des Bürgerbusses herausgegeben hat.