Bereits im Oktober hatte Falk Hausdörfer (Linke) mehrere Fragen zum einstigen Gasthaus „Zur Sonne“ in Schweina eingereicht. Diese wurden nun im Stadtrat von Bürgermeisterin Susanne Rakowski (CDU) beantwortet. Hintergrund ist, dass die Stadt im Obergeschoss des historischen Gebäudes Büros angemietet hat. Hier hat unter anderem der Kontaktbereichsbeamte seinen Sitz. Zudem gab es für die Sanierung Fördergeld aus dem Städtebauförderprogramm, inklusive eines Eigenanteils der Stadt, die an den privaten Eigentümer weitergereicht wurden.