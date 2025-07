Da haben wir es wieder: Thüringen ist und bleibt das Niedriglohnland. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil der Menschen so hoch, die am Monatsende weniger als 2750 Euro brutto auf ihrem Lohnzettel stehen haben. Neu ist diese Erkenntnis nicht, erschreckend ist sie immer wieder. Die Gründe sind vielfältig und leider oft auch hausgemacht. Da ist zum einen die Politik, die Thüringen einst wirklich als Niedriglohnland vermarkten wollte. Das ist zwar Jahre her, doch ein bisschen was bleibt eben immer hängen. Da ist die Struktur der Wirtschaft. Die ist kleinteilig und von Facharbeitern geprägt. Das hat sie in der Vergangenheit zwar oft schnell und wendig in Krisen gemacht, doch es fehlt eben der akademische Überbau, der in anderen Bundesländern die Einkommensstatistik in die Höhe zieht. Und da ist die Tatsache, dass Thüringer Unternehmen oft ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Noch immer. Sie sind die Zulieferer der Zulieferer. In diesem Bereich sind die Margen gering und in Zeiten, in denen es wirtschaftlich nicht rund läuft, suchen sich die Abnehmer eben noch billigere Zulieferer. Es gibt Beispiele, dass es anders laufen kann. Dass man mit einem Handwerksberuf oder als Facharbeiter sehr gut verdienen kann. Leider gibt es davon aktuell aber zu wenige.