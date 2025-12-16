Peter Neumann (parteilos), Bürgermeister der Krayenberggemeinde, informierte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Merkers darüber, dass eine Delegation aus Stadtlengsfeld bei ihm im Rathaus gewesen sei. „Sie erklärten, dass sie unzufrieden mit der Gemeinde Dermbach sind, wollen sich von dort ablösen und fragten, ob wir sie aufnehmen“, berichtete er. „Das heißt für uns intensive Arbeit in Fraktionen und Ausschüssen“, so Neumann. Denn in diesen Gremien soll über die Stadtlengsfelder Anfrage zunächst gesprochen werden, bevor sich der gesamte Gemeinderat damit befasst. Der Redaktion sind auch Bemühungen von Stadtlengsfeldern in Richtung Bad Salzungen bekannt.