Anfrage an Ministerium: Jedes zweite Finanzverwaltungsgebäude braucht Sanierung

Außerdem bestehen laut den Angaben arbeitsschutzrechtliche Mängel bei 78 staatseigenen Gebäuden in Bayern, darunter mehrere Gebäude in München und Nürnberg. Bei den Defiziten handelt es sich laut Auskunft des Finanzministeriums meist um Brandschutz-Probleme. Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärte die Defizite damit, dass sich Anforderungen in dem Bereich in den vergangenen Jahren deutlich verändert hätten. "So werden bereits vergleichsweise geringfügige Abweichungen von aktuellen Standards als Mängel erfasst, etwa das Anbringen von Fluchtwegkennzeichnungen, der Austausch von Rauchmeldern oder die Nachrüstung bzw. Anpassung von Brandschutzabschottungen." Auch bei der Statik und der Umsetzung von Sicherheitskonzepten gibt es demnach Mängel.