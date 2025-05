Der Sternenpark Rhön, der im Sommer 2024 sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat, ist mittlerweile eine feste Institution in der Region. „Die Auszeichnung ist allerdings nicht auf Dauer vergeben, sondern die umgesetzten Maßnahmen zum Schutz der Nacht müssen jedes Jahr dokumentiert und evaluiert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Biosphärenreservats Rhön. Bewertet wird der Bericht, der länderübergreifend für Hessen, Bayern und Thüringen erstellt wird, von der International Dark Sky Association in den USA.